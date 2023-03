Cronaca 504

Mamma e figlia truffano un'anziana e le svuotano il conto: con i suoi soldi saldano i debiti e comprano casa e auto

Si sarebbero prese gioco della sua demenza, carpendole oltre 500 mila dollari nell'arco di due anni

Redazione

Mamma e figlia, 58 e 29 anni, erano state assunte per prendersi cura di un'anziana donna di 92 anni, nella sua casa in Florida, ma anziché svolgere il lavoro per cui erano retribuite, una volta intuita la completa incapacità della 92enne di intendere e volere, si sono prese gioco della sua demenza, carpendole oltre 500 mila dollari nell'arco di due anni. Non hanno prelevato i soldi dal suo conto corrente, ma hanno iniziato ad usarli per fare acquisti importanti: dapprima una casa con cinque camere da letto e quattro bagni, due automobili ed usato i fondi per pagare i debiti degli studi universitari e delle carte di credito. Ma per Diane Durbon e sua figlia Brittany Lukasik, la frode è finita con la denuncia e l'imputazione per frode telematica e falsa dichiarazione, che negli Stati Uniti, sono reati puniti in modo severo.

Per mettere in piedi la frode, la donna più grande ha istruito la paziente di 92 anni, con alcune frasi che avrebbe dovuto dire al telefono con l'operatore per autorizzarla a trasferire un'ingente somma di denaro che ha potuto usare in modo più semplice, e l'operazione è stata reiterata, considerata la facilità con cui è riuscita ad eludere la banca per diversi anni, prima che qualche sospetto fermasse le due donne.



