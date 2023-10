Cronaca 768

Mamma a 11 anni, condannato l'uomo che la violentò nel cortile di casa

E' stato il test del Dna a confermare la paternità dell'uomo, un 27enne che è in carcere dal 22 agosto

Redazione

02 Ottobre 2023

A Busto Arsizio (Varese) violentò nel cortile di casa una bambina di 11 anni, che rimase incinta e poi partorì. L'uomo, un 27enne che è in carcere dal 22 agosto, è stato condannato a 10 anni. La pena è superiore a quella richiesta inizialmente dal pubblico ministero. E' stato il test del Dna a confermare che il padre è il 27enne vicino di casa.

La violenza risale al dicembre 2021, quando i genitori della bimba decisero di portarla da un medico per trovare una spiegazione ai dolori lancinanti all'addome che lamentava. Solo in quel momento è stata scoperta la verità, poi confermata dal racconto dell'11enne.

Come riporta La Prealpina il bimbo, che ora ha quattordici mesi, vive con una famiglia di genitori affidatari. Il Tribunale dei minori, che si sta occupando di lui, per ora rifiuta di farlo anche solo vedere alla madre biologica, tanto meno al padre. Da qualche mese la ragazza ha invece ripreso i contatti con i suoi genitori, anche se regolati dai servizi sociali. Neppure loro sono stati giudicati idonei ad accudire una minore.



