Maltrattamenti e violenza sessuale sugli anziani di una casa alloggio a Serradifalco: condannati due operatori

Due operatori di una comunità alloggio di Serradifalco sono stati condannati dal gup di Caltanissetta per le accuse, contestate a vario titolo, di violenza sessuale e maltrattamenti. La giudice Emanuela Carrabotta ha inflitto 11 anni e 2 mesi a Vincenzo Biundo, 54 anni, di Gela e 4 anni e 8 mesi a Rosa Anna Milazzo, 52 anni, di Serradifalco. La Procura nissena aveva chiesto la condanna a 15 anni per Biundo e a 7 anni per Milazzo. I due imputati avevano scelto il giudizio abbreviato.

La vicenda era emersa nel luglio 2021, con il blitz dei carabinieri del Nas ribattezzato Bad caregiver. Sotto la lente dì ingrandimento degli investigatori gli episodi avvenuti, secondo l’accusa, all’interno delle comunità alloggio “Lio” e “Iacono”, entrambe gestite dalla coop “Azzurra” con sede in un unico plesso a Serradifalco. In un caso Biundo - il solo a rispondere dì violenza sessuale - avrebbe abusato di una ospite della struttura e, sempre secondo quanto emerso dalle indagini, gli anziani sarebbero stati picchiati con bastoni e sedie, nutriti con pane raffermo ammorbidito con latte e acqua e inoltre le terapie farmacologiche sarebbero state somministrate da personale che non aveva le qualifiche per svolgere tale compito.

Alcuni degli ospiti e i loro familiari si sono costituiti parte civile con gli avvocati Flavio Sinatra e Ivan Angelo Bellanti, i quali, oltre alla condanna, hanno chiesto e ottenuto il risarcimento danni e una provvisionale da 3mila euro per ciascuna parte civile. L’avvocato difensore Carmelo Tuccio aveva chiesto l’assoluzione degli imputati



