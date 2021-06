Cronaca 1778

Maltrattamenti e tentato omicidio: 50enne arrestato dalla Squadra Mobile di Caltanissetta

L'uomo, che si trovava in una casa alloggio del capoluogo, dovrà scontare la pena definitiva di 4 anni di reclusione

Redazione

18 Giugno 2021 10:00

Ieri la squadra mobile di Caltanissetta ha tratto in arresto Tejeda Ramirez Francisco, cinquantenne di nazionalità dominicana domiciliato presso una casa alloggio del capoluogo nisseno, in esecuzione al provvedimento di espiazione di pena detentiva, emesso dall’ufficio esecuzioni penali della Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Roma, dovendo scontare la pena residua di quattro anni di reclusione poiché ritenuto responsabile dei reati di maltrattamenti contro familiari e tentato omicidio. L’uomo è stato condannato in data 19.12.2018 con sentenza emessa dalla prima sezione della Corte d’Appello di Roma, divenuta definitiva il 15.03.2019.



