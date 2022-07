Maltempo, tromba d'aria nello Stretto di Messina: le immagini fanno il giro del web

Cronaca 283

Proprio per le forti raffiche di vento è stata parzialmente chiusa al traffico in mattinata al km 234 Mongrassano Torano, in provincia di Cosenza

Tromba d'aria nello Stretto di Messina. Una conseguenza dell'ondata di maltempo che in queste ore sta attraversando l'Italia da Nord verso Sud. Proprio per le forti raffiche di vento è stata parzialmente chiusa al traffico in mattinata al km 234 Mongrassano Torano, in provincia di Cosenza, la corsia in direzione sud dell'Autostrada A2 del Mediterraneo dopo che forti raffiche di vento hanno divelto e fatto volare parte del tetto di copertura di uno stabilimento situato in prossimità del tratto dell'arteria. Il materiale si è riversato sulla sede stradale. Non si sono registrati danni alle persone. I vigili del fuoco del comando di Cosenza sono stati impegnati per interventi dovuti alle condizioni meteo avverse.



