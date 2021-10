Maltempo nel nisseno, chiusa la Ss 190 per Butera: disagi per gli automobilisti

La strada è stata chiusa dall'Anas dal chilometro 50 al chilometro 52

Redazione

22 Ottobre 2021 13:19

La strada statale 190 “Delle Solfare” è provvisoriamente chiusa al traffico dal km 50,600 al km 52,000, in località Butera, per condizioni meteo avverse. Il personale di Anas è sul posto per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.



