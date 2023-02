Cronaca 539

Maltempo, straripa il fiume Dirillo tra Gela e Vittoria: i vigili del fuoco impegnati in decine di interventi

La situazione più critica in provincia riguarda proprio Gela dove sono caduti alberi, pali telecom e calcinacci

Rita Cinardi

Straripato a causa del maltempo il fiume Dirillo all'altezza della Ss115 tra Vittoria e Gela. I vigili del fuoco del sono intervenuti con una squadra per monitorare la situazione. La situazione più grave in provincia di Caltanissetta rigurada proprio Gela dove da stanotte sono stati una decina gli interventi dei vigili del fuoco e un'altra ventina sono in coda, in attesa di espletamento. Alberi, pali telecom abbattuti, recipienti e calcinacci che cadono dai tetti. Dal comando provinciale di Caltanissetta sono state inviate tre squadre per contenere l'emergenza, mentre un'altra squadra è stata mandata in supporto a Catania. La strada statale 115 “Sud Occidentale Sicula” è provvisoriamente chiusa al traffico al km 281,600, a Gela, per straripamento del torrente Ficuzza.

Sul posto sono intervenuti due equipaggi della Polizia Stradale, uno del distaccamento di Gela e uno da quello di Vittoria. Un’autovettura che in quel momento stava transitando da quella strada è stata travolta dal forte flusso dell’acqua ed è rimasta bloccata; fortunatamente gli occupanti sono riusciti a mettersi in salvo. Al momento la Sezione Polizia Stradale di Caltanissetta sta coordinando le operazioni di viabilità della zona deviando il traffico veicolare in direzione Niscemi. Per chi non può fare a meno di mettersi in viaggio con questo maltempo la Polizia Stradale raccomanda la massima prudenza alla guida.



