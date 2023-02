Attualita 567

Maltempo: Sicilia, Rfi sospende circolazione treni su 3 linee

I tecnici sono al lavoro per "verificare le condizioni dell'infrastruttura e ripristinare le normali condizioni di circolazione"

Redazione

In base al Bollettino di allerta meteo diramato dalla Protezione Civile per la Sicilia Orientale, Rete ferroviaria italiana (Gruppo FS Italiane) ha sospeso la circolazione ferroviaria sulle linee Siracusa-Modica-Gela-Caltanissetta, Caltanissetta Xirbi-Bicocca e Bicocca-Caltagirone. Lo rende noto Rfi, i cui tecnici sono al lavoro per "verificare le condizioni dell'infrastruttura e ripristinare le normali condizioni di circolazione, compatibilmente con la situazione meteorologica in atto". Rfi ha programmato un servizio sostitutivo con autobus, subordinato alla transitabilità sulle strade. Aggiornamenti sono disponibili nelle stazioni e nella sezione Infomobilità dei canali web di RFI e di Trenitalia. (ANSA).



