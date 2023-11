Cronaca 329

Maltempo, rimorchiatore perde la nave che stava trainando al largo di Stromboli

A causa dei forti marosi il grosso cavo di acciaio che collegava il rimorchiatore al traghetto si è spezzato

Redazione

Rimorchiatore perde la nave che traina, a causa delle pessime condizioni meteo-marine. E' successo questa notte al largo di Stromboli dove il rimorchiatore "Tedy" stava trasferendo una nave della Tirrenia da Napoli ad un porto turco. A causa dei forti marosi il grosso cavo di acciaio che collegava il rimorchiatore al traghetto si è spezzato e la nave alla deriva è rimasta in balia delle onde.

Fortunatamente ha finito la sua navigazione spiaggiandosi fra Spadafora e Villafranca Tirrena, a qualche miglio dai pontili della Raffineria di Milazzo. A bordo non c'è nessuno ma è necessario procedere alla rimessa in navigazione del traghetto. Il rimorchiatore, invece, è rimasto a Stromboli per ripararsi, considerate, ancora, le pessime condizioni del mare. Sul posto stanno intervenendo i militari della Guardia costiera di Milazzo. (ANSA)



