Cronaca 492

Maltempo: ragazza di 16 anni muore al campo scout travolta da un albero

La ragazza si trovava in un campo a Cedegolo, nel bresciano, che è stato evacuato dai vigili del fuoco

Redazione

Una ragazza di 16 anni che si trovava ad un campo scout è MORTA dopo esser stata colpita da un albero caduto a causa del maltempo. La ragazza si trovava in un campo a Cedegolo, nel bresciano, che è stato evacuato dai vigili del fuoco. Evacuato, sempre a causa del maltempo, anche un altro campo scout in Val Dorizzo.

Intanto nella notte un violento nubifragio si è abbattuto su Milano. Molti milanesi sono stati svegliati nella notte di soprassalto da un violentissimo temporale, con venti a velocità impressionante, alberi sradicati, grandine, boati e fulmini. Tetti scoperchiati e strade allagate. "Mai visto un temporale simile, tutti svegli alle 4 a guardare fuori dalla finestra" scrive un utente sui social. "Si è avuto paura forte. Del presente, del futuro" dice un altro. "Io una cosa così non l'ho mai vista" aggiunge un terzo. Centinaia le chiamate ai Vigili del Fuoco. Il maltempo ha caratterizzato anche la giornata di ieri, e anche nelle zone limitrofe. Una donna è MORTA a Lissone, in Brianza, schiacciata da un albero. (ANSA)



