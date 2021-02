Cronaca 131

Maltempo, per domani allerta gialla in Sicilia: possibili nevicate sopra i 200-400 metri

Intanto preoccupa la situazione del Fiume Eleuterio, nel Palermitano. A causa del maltempo è aumentato l'afflusso dell'acqua e c'è il rischio di possibili inondazioni

Redazione

14 Febbraio 2021 19:13

La Protezione civile regionale ha emesso un bollettino di allerta meteo gialla per domani in Sicilia per il rischio idrogeologico, con segnalazione di condizioni meteo avverse.Da questa sera ulteriore abbassamento delle temperature con possibilità di nevicate sopra i 200-400 metri sul livello del mare.

Intanto preoccupa la situazione del Fiume Eleuterio, nel Palermitano. A causa del maltempo è aumentato l'afflusso dell'acqua e c'è il rischio di possibili inondazioni. A segnalare la situazione è il Comune di Bagheria, che ha annunciato il pattugliamento e monitoraggio del corso d'acqua da parte della polizia municipale.

"Per effetto dell'apertura diga Scanzano del territorio di Piana degli Albanesi e a causa delle piogge l'amministrazione comunale di segnala un maggior afflusso di acqua nel fiume Eleuterio.

I vigili urbani sono sono in pattugliamento e monitorano il corso sul territorio bagherese con cadenze di circa 45 minuti. A causa di detriti, soprattutto per la presenza di canne, il defluire delle acque verso il mare non è fluente si stanno creando vaste pozzanghere - informa l'amministrazione comunale -. L'area è costantemente monitorata da squadre della polizia municipale ma si invitano i cittadini a non recarsi nella zona e a porre particolare attenzione per coloro che abitano nelle zone limitrofe".

La Protezione civile comunale ha attivato uno stato di allerta di vigilanza rinforzata perchè potrebbero "verificarsi improvvise piene d'acqua dovute a manovre di scarico delle dighe. La raccomandazione è pertanto quella di non soggiornare nelle zone soggette all'allagamento o frane e smottamenti.



La Protezione civile regionale ha emesso un bollettino di allerta meteo gialla per domani in Sicilia per il rischio idrogeologico, con segnalazione di condizioni meteo avverse.Da questa sera ulteriore abbassamento delle temperature con possibilità di nevicate sopra i 200-400 metri sul livello del mare.

Intanto preoccupa la situazione del Fiume Eleuterio, nel Palermitano. A causa del maltempo è aumentato l'afflusso dell'acqua e c'è il rischio di possibili inondazioni. A segnalare la situazione è il Comune di Bagheria, che ha annunciato il pattugliamento e monitoraggio del corso d'acqua da parte della polizia municipale.

"Per effetto dell'apertura diga Scanzano del territorio di Piana degli Albanesi e a causa delle piogge l'amministrazione comunale di segnala un maggior afflusso di acqua nel fiume Eleuterio.

I vigili urbani sono sono in pattugliamento e monitorano il corso sul territorio bagherese con cadenze di circa 45 minuti. A causa di detriti, soprattutto per la presenza di canne, il defluire delle acque verso il mare non è fluente si stanno creando vaste pozzanghere - informa l'amministrazione comunale -. L'area è costantemente monitorata da squadre della polizia municipale ma si invitano i cittadini a non recarsi nella zona e a porre particolare attenzione per coloro che abitano nelle zone limitrofe".

La Protezione civile comunale ha attivato uno stato di allerta di vigilanza rinforzata perchè potrebbero "verificarsi improvvise piene d'acqua dovute a manovre di scarico delle dighe. La raccomandazione è pertanto quella di non soggiornare nelle zone soggette all'allagamento o frane e smottamenti.



News Successiva Tar respinge ricorso: in Sicilia niente seconda dose ai furbetti del vaccino

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare