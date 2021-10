Cronaca 244

Maltempo, nuova allerta sulla Sicilia: previsti temporali e raffiche di vento

Il maltempo la farà da padrone su tutto il Sud, con temperature in diminuzione e massime tra 16 e 21 gradi

13 Ottobre 2021 10:31

Giornata di piogge e maltempo sulla Sicilia, alle prese con una nuova perturbazione. Sull'isola oggi è allerta gialla su tutto il territorio, come annunciato dalla protezione civile regionale che ieri ha diffuso un avviso per rischio meteo-idrogeologico e idraulico valido fino alle 24 di oggi. "Dal primo pomeriggio, e per le successive 24-30 ore, si prevedono precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale - recita il bollettino della protezione civile -. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, locali grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento". Il maltempo la farà da padrone su tutto il Sud, con temperature in diminuzione e massime tra 16 e 21 gradi. Una situazione di instabilità che prevarrà anche nella giornata di domani prima di assistere a un graduale miglioramento: nel weekend infatti è prevista una schiarita generale e temperature in leggero aumento con tempo soleggiato.



