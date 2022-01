Cronaca 300

Maltempo, neve sulle Madonie e viabilità difficoltosa

Nonostante l’obbligo di pneumatici invernali o catene si sono registrati notevoli disagi

Redazione

13 Gennaio 2022 10:19 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/maltempo-neve-sulle-madonie-e-viabilita-difficoltosa Copia Link Condividi Notizia

Lo scenario è senz'altro affascinante, la realtà un po' meno. Un viaggio per le strade delle Madonie, nei giorni di maltempo in cui la neve è caduta anche abbondante sui monti che circondano Palermo, dimostra le difficoltà di una viabilità messa a dura prova dalle situazione estreme. Complicato girare in auto soprattutto nelle zone collinari e montuose della provincia: come sulla strada statale dell’Etna e delle Madonie nel tratto compreso fra Castellana Sicula e Gangi (cui si riferiscono queste immagini), dove ha ripreso a nevicare e i mezzi spazzaneve e spargisale della Città Metropolitana, dell’Anas e delle aziende appaltatrici arrancano per via della loro esiguità numerica. Nonostante l’obbligo di pneumatici invernali o catene si sono registrati notevoli disagi e rallentamenti a causa di abbondanti accumuli di neve sull'asfalto.

Riaperta invece la SP 9 che collega Castelbuono a Isnello dopo la chiusura a causa di un guasto nella condotta del metano che ha causato delle perdite. La pioggia, in quest’ultimo caso, è grazie ai rivoli che si sono formati dopo le precipitazioni è stato più facile notare la fuga di gas e, di conseguenza, il punto di rottura.



Lo scenario è senz'altro affascinante, la realtà un po' meno. Un viaggio per le strade delle Madonie, nei giorni di maltempo in cui la neve è caduta anche abbondante sui monti che circondano Palermo, dimostra le difficoltà di una viabilità messa a dura prova dalle situazione estreme. Complicato girare in auto soprattutto nelle zone collinari e montuose della provincia: come sulla strada statale dell'Etna e delle Madonie nel tratto compreso fra Castellana Sicula e Gangi (cui si riferiscono queste immagini), dove ha ripreso a nevicare e i mezzi spazzaneve e spargisale della Citta? Metropolitana, dell'Anas e delle aziende appaltatrici arrancano per via della loro esiguita? numerica. Nonostante l'obbligo di pneumatici invernali o catene si sono registrati notevoli disagi e rallentamenti a causa di abbondanti accumuli di neve sull'asfalto. Riaperta invece la SP 9 che collega Castelbuono a Isnello dopo la chiusura a causa di un guasto nella condotta del metano che ha causato delle perdite. La pioggia, in quest'ultimo caso, e? grazie ai rivoli che si sono formati dopo le precipitazioni e? stato piu? facile notare la fuga di gas e, di conseguenza, il punto di rottura.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare