Attualita 44

Maltempo nel nisseno, aziende agricole in ginocchio: la Lega di Caltanissetta chiede aiuti concreti

Una rappresentanza della Lega della Provincia di Caltanissetta ha incontrato il presidente della commissione Attività Produttive

Redazione

01 Dicembre 2021 14:24 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/maltempo-nel-nisseno-aziende-agricole-in-ginocchio-la-lega-di-caltanissetta-chiede-aiuti-concreti Copia Link Condividi Notizia

Si è tenuto ieri mattina in Assemblea Regionale Siciliana un incontro tra il Presidente della Terza commissione permanente Attività produttive, On. Orazio Ragusa, ed una rappresentanza della Lega della Provincia di Caltanissetta composta dal Coordinatore provinciale e Capogruppo nel capoluogo nisseno, Oscar Aiello, dall’Assessore al Comune di Butera, Luigi Puci, dal Consigliere Comunale e Coordinatore cittadino del comune di Gela, Emanuele Alabiso, e dal Responsabile della Segreteria Provinciale Raffaele Carfì.

A seguito degli eventi calamitosi che hanno messo in ginocchio l’agricoltura del territorio nisseno, e nello specifico la piana di Niscemi-Gela, nonchè la viabilità rurale di un territorio vasto come quello di Butera, la delegazione della Lega ha avuto modo di portare all’attenzione dell’ARS le istanze delle aziende agricole e non solo. Dal confronto con il Presidente On. Ragusa è emerso che è al vaglio della Terza Commissione una risoluzione che impegna il Governo regionale a porre in essere tutte le iniziative utili a sostenere le imprese agricole colpite dalla calamità.

Nel corso della giornata, c’è stato modo di confrontarsi e discutere della situazione complessa in cui versa la nostra provincia e delle dinamiche regionali, ci si è lasciati con l’impegno di un confronto continuativo, in merito agli argomenti trattati ed eventuali prossime e future opportunità, seguiranno aggiornamenti.



Si è tenuto ieri mattina in Assemblea Regionale Siciliana un incontro tra il Presidente della Terza commissione permanente Attività produttive, On. Orazio Ragusa, ed una rappresentanza della Lega della Provincia di Caltanissetta composta dal Coordinatore provinciale e Capogruppo nel capoluogo nisseno, Oscar Aiello, dall'Assessore al Comune di Butera, Luigi Puci, dal Consigliere Comunale e Coordinatore cittadino del comune di Gela, Emanuele Alabiso, e dal Responsabile della Segreteria Provinciale Raffaele Carfì. A seguito degli eventi calamitosi che hanno messo in ginocchio l'agricoltura del territorio nisseno, e nello specifico la piana di Niscemi-Gela, nonchè la viabilità rurale di un territorio vasto come quello di Butera, la delegazione della Lega ha avuto modo di portare all'attenzione dell'ARS le istanze delle aziende agricole e non solo. Dal confronto con il Presidente On. Ragusa è emerso che è al vaglio della Terza Commissione una risoluzione che impegna il Governo regionale a porre in essere tutte le iniziative utili a sostenere le imprese agricole colpite dalla calamità. Nel corso della giornata, c'è stato modo di confrontarsi e discutere della situazione complessa in cui versa la nostra provincia e delle dinamiche regionali, ci si è lasciati con l'impegno di un confronto continuativo, in merito agli argomenti trattati ed eventuali prossime e future opportunità, seguiranno aggiornamenti.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare