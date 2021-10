Attualita 109

Maltempo, ministro Bonetti telefona a Musumeci: "Vicina alla comunità siciliana"

Il governatore ha ringraziato l’esponente del governo centrale per la sensibilità dimostrata

Redazione

29 Ottobre 2021 13:54

Il ministro per le Pari opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti, ha espresso al presidente della Regione, Nello Musumeci, «vicinanza e solidarietà per il difficile momento che la comunità siciliana sta attraversando» a seguito dell’ondata di maltempo che da giorni si sta abbattendo sull’Isola. Nel corso del colloquio telefonico, il governatore ha ringraziato l’esponente del governo centrale per la sensibilità dimostrata.



