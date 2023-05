Politica 819

Maltempo, l'onorevole Mancuso: "I video degli allagamenti a San Cataldo sono allucinanti"

"E' davvero preoccupante - ha detto il deputato di Forza Italia - come non si possano prevedere situazioni simili"

Redazione

"I video di oggi degli allagamenti nella città di San Cataldo sono davvero allucinanti". Lo ha dichiarato il deputato regionale di Forza Italia Michele Mancuso dopo il maltempo che ha imperversato per l'intera giornata su tutto il territorio nisseno e in Sicilia. "Oggi incontro il Presidente della Regione - continua Mancuso - affinché come sono certo ci possa aiutare a risolvere questo problema. La mia proposta sarà il coinvolgimento dei vertici regionali e provinciali della protezione civile e dell’azienda forestale per far sì che il personale disponibile si possa adoperare per la messa in sicurezza dello scarico delle acque piovane. Mi rendo conto che per il Comune non è facile sopperire a risorse e personale, ma è davvero preoccupante come non si possano prevedere situazioni simili. I disastri vanno previsti non raccontati".



