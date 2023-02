Attualita 1723

Maltempo, le raccomandazioni della Prefettura di Caltanissetta. Scuole chiuse a Gela, Riesi, Mazzarino e Niscemi

Il sindaco di Caltanissetta si affida ad una diretta su Facebook per comunicare le sue decisioni

Redazione

08 Febbraio 2023 20:13 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/maltempo-le-raccomandazioni-della-prefettura-scuole-chiuse-a-gela-riesi-mazzarino-e-niscemi Copia Link Condividi Notizia

Si comunica che, nel pomeriggio odierno, il Dipartimento Regionale di Protezione Civile ha diramato l’unito avviso meteo con il quale viene segnalato un livello di allerta “ARANCIONE” per rischio meteo idrogeologico e idraulico con previsione di forti temporali rovesci, anche a carattere nevoso sopra i 500 metri di altitudine. In relazione a quanto sopra questa Prefettura ha già provveduto ad allertare i Sindaci al fine di assicurare una pronta attuazione delle misure previste nelle rispettive pianificazioni di emergenza, così da poter fronteggiare prontamente ed efficacemente eventuali situazioni di criticità che si dovessero registrare nel territorio provinciale.

Dalla Prefettura la raccomandazione alla massima prudenza e ad evitare di uscire di casa se non strettamente necessario. Intanto scuole chiuse a Mazzarino, Riesi, Gela e Niscemi. Il sindaco di Caltanissetta affiderà le sue decisioni ad una diretta su Facebook.



Si comunica che, nel pomeriggio odierno, il Dipartimento Regionale di Protezione Civile ha diramato l'unito avviso meteo con il quale viene segnalato un livello di allerta "ARANCIONE" per rischio meteo idrogeologico e idraulico con previsione di forti temporali rovesci, anche a carattere nevoso sopra i 500 metri di altitudine. In relazione a quanto sopra questa Prefettura ha già provveduto ad allertare i Sindaci al fine di assicurare una pronta attuazione delle misure previste nelle rispettive pianificazioni di emergenza, così da poter fronteggiare prontamente ed efficacemente eventuali situazioni di criticità che si dovessero registrare nel territorio provinciale. Dalla Prefettura la raccomandazione alla massima prudenza e ad evitare di uscire di casa se non strettamente necessario. Intanto scuole chiuse a Mazzarino, Riesi, Gela e Niscemi. Il sindaco di Caltanissetta affiderà le sue decisioni ad una diretta su Facebook.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare