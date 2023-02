Maltempo, la conta dei danni dopo i venti di burrasca nel Nisseno. Nel messinese strada statale chiusa per allagamento

Maltempo, la conta dei danni dopo i venti di burrasca nel Nisseno. Nel messinese strada statale chiusa per allagamento

Attività di monitoraggio da parte delle forze dell'ordine, dei vigili del fuoco e degli uffici di protezione civile

Raffiche di vento tutta la notte nel Nisseno e ieri mattina in tutti i comuni è iniziata la conta dei danni. Tabelloni pubblicitari divelti e pali che reggono i fili dell'illuminazione spostati. Nelle attività di monitoraggio le forze dell'ordine ed i vigili del fuoco sono impegnati i dipendenti degli uffici di protezione civile e le associazioni di volontariato. Nel messinese è temporaneamente chiuso al traffico, in entrambe le direzioni, un tratto della strada statale "Orientale Sicula" a causa un allagamento, provocato da una mareggiata, a Santa Margherita (Messina). Sono presenti i dipendenti dell'Anas e le forze dell'ordine per consentire le operazioni di ripristino e della normale transitabilità delle vetture. (ANSA).



