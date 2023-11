Cronaca 289

Maltempo in Toscana, tra gli evacuati nel Pistoiese anche una neonata

La piccola è stata prelevata insieme a padre e madre dall'abitazione al primo piano dove la famiglia vive

Redazione

05 Novembre 2023 08:58 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/maltempo-in-toscana-tra-gli-evacuati-nel-pistoiese-anche-una-neonata Copia Link Condividi Notizia

Tra gli interventi di soccorso alla popolazione di Quarrata, in provincia di Pistoia, anche quello ad una neonata e a tutta la sua famiglia, evacuata con un mezzo anfibio dai vigili del fuoco: la piccola è stata prelevata insieme a padre e madre dall'abitazione al primo piano dove la famiglia vive, rimasta senza acqua e senza luce, per trasferirsi provvisoriamente a casa dei nonni.

"Una immagine che arriva dalla Toscana e che vale più di mille parole. A lui e a tutti coloro che sono impegnati nelle operazioni di soccorso la nostra gratitudine e il nostro plauso", scrive la premier Giorgia Meloni su X nel commentare una fotografia che riprende un vigile del fuoco che soccorre un bimbo in una delle aree colpite dal maltempo in Toscana.

"Una bellissima storia. Esemplare il coraggio dei vigili del fuoco nei momenti più difficili. Un sincero ringraziamento all'operatore che ha salvato questa piccola vita e a tutte le squadre che in queste ore sono al lavoro nelle zone colpite dal maltempo. Lo Stato è al vostro fianco", scrive su X il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi. (ANSA)



Tra gli interventi di soccorso alla popolazione di Quarrata, in provincia di Pistoia, anche quello ad una neonata e a tutta la sua famiglia, evacuata con un mezzo anfibio dai vigili del fuoco: la piccola è stata prelevata insieme a padre e madre dall'abitazione al primo piano dove la famiglia vive, rimasta senza acqua e senza luce, per trasferirsi provvisoriamente a casa dei nonni. "Una immagine che arriva dalla Toscana e che vale più di mille parole. A lui e a tutti coloro che sono impegnati nelle operazioni di soccorso la nostra gratitudine e il nostro plauso", scrive la premier Giorgia Meloni su X nel commentare una fotografia che riprende un vigile del fuoco che soccorre un bimbo in una delle aree colpite dal maltempo in Toscana. "Una bellissima storia. Esemplare il coraggio dei vigili del fuoco nei momenti più difficili. Un sincero ringraziamento all'operatore che ha salvato questa piccola vita e a tutte le squadre che in queste ore sono al lavoro nelle zone colpite dal maltempo. Lo Stato è al vostro fianco", scrive su X il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi. (ANSA)

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare