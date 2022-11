Maltempo in Sicilia, aerei dirottati a Malta e paura in volo

Maltempo in Sicilia, aerei dirottati a Malta e paura in volo

Per oggi, in Sicilia, sono previste precipitazioni da sparse a diffuse, con rovesci o temporali

Il maltempo di ieri sera in Sicilia ha causato disagi soprattutto nei collegamenti aerei. Dopo un inizio di volo turbolento per il Palermo-Roma di Ryanair delle 18 (decollato una mezz’ora dopo) che ha spaventato diversi passeggeri - tra urla e preghiere - in nottata il maltempo si è abbattuto su Catania. Due voli Ryanair, provenienti da Madrid e Pisa, sono finiti a Malta e rientreranno a Catania nella prima mattinata di oggi. E ancora un ITA è stato dirottato a Palermo e altri hanno subito ritardi. Sempre ieri sera il volo Ryanair FR 00576 che sarebbe dovuto decollare dall’aeroporto palermitano Falcone Borsellino verso Venezia, è stato cancellato.

Per oggi, in Sicilia, sono previste precipitazioni da sparse a diffuse, con rovesci o temporali; fenomeni accompagnati da rovesci di forte intensità, attività elettrica e forti raffiche di vento; venti da forti a burrasca, con raffiche di burrasca forte su settori occidentali e meridionali e sui rilievi, inizialmente da sud-ovest e tendenti a ruotare da nord-ovest dal pomeriggio. Segnalate anche mareggiate lungo le coste esposte.



