Cronaca 4495

Maltempo in Sicilia, venti di burrasca e temporali: allerta arancione anche su Caltanissetta

Passano da 5 a 6 le province dove è prevista l’allerta arancione. Si tratta di Messina, Catania, Siracusa, Ragusa, Enna e Caltanissetta

Redazione

24 Ottobre 2021 10:21

Giornata di allerta meteo in Sicilia. Le previsioni meteo parlano di peggioramento e la protezione civile regionale ha diramato un nuovo avviso con allerta arancione in gran parte dell’isola: “Da prime ore del 24.10.21, per 24-36h, precipitazioni diffuse e intense, con rovesci o temporali, con fenomeni particolarmente insistenti su settori est. Fenomeni accompagnati da rovesci di forte intensità, grandinate, attività elettrica e forti raffiche di vento. Dal primo mattino del 24.10.21, per 24-36h, venti di burrasca con raffiche di burrasca forte, dai quadranti est. Intense mareggiate lungo le coste esposte”.

Passano da 5 a 6 le province dove è prevista l’allerta arancione. Si tratta di Messina, Catania, Siracusa, Ragusa, Enna e Caltanissetta. In queste zone previsti i disagi maggiori. Palermo, Trapani e Agrigento rimangono con allerta gialla. In particolare si prevedono “Precipitazioni da sparse a diffuse, a carattere di temporale, sulle zone Nord Est, con quantitativi cumulati elevati, fino a puntualmente molto elevati sulle zone ioniche settentrionali, specie nella seconda parte della giornata; sparse, a carattere di temporale, sulle zone Sud Est, con quantitativi cumulati generalmente moderati; da isolate a sparse, a carattere di temporale, sulle restanti zone, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati”. Ed inoltre vengono indicati i mari: tendenti rapidamente a molto mossi tutti i bacini; dal pomeriggio localmente agitati il Tirreno e lo Ionio. Venti: forti nord-orientali, con raffiche di burrasca o burrasca forte. (Fonte Tpi.it)



