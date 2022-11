Cronaca 374

Maltempo, in Sicilia proclamata per oggi 26 novembre l'allerta arancione

Si prevedono precipitazioni sparse e diffuse, a carattere di rovescio o temporali di forte intensità, attività elettrica e forti raffiche di vento

Redazione

Dalle prime ore di oggi 26/11/2022 è stato proclamato il livello di Allerta Meteo "ARANCIONE PREALLARME" in tutta la Sicilia. Si prevedono PRECIPITAZIONI sparse e diffuse, a carattere di rovescio o temporali di forte intensità, attività elettrica e forti raffiche di VENTO, per 24-36 ore.

Si raccomanda ai cittadini la MASSIMA PRUDENZA, ed in particolare:

1- Non uscire di casa se non è strettamente necessario;

2- evitare i sottopassaggi;

3- non utilizzare mezzi a due ruote;

4- abbandonare per tempo le abitazioni precarie, soprattutto se ubicate a ridosso degli alvei di fiumi o torrenti;

5- non sostare in prossimità di aree che potrebbero dare origine a colate rapide di fango e crolli di blocchi rocciosi;

6- Mantenere un profilo alto di sicurezza per se stessi e per gli altri



