Maltempo in Sicilia, previste raffiche di vento: in arrivo il maestrale che porterà delle mareggiate

Allerta meteo della Protezione civile. Colpa di una perturbazione atlantica che si sta per abbattere sulle coste italiane

Redazione

25 Gennaio 2021 16:37

Torna il forte vento sulla Sicilia. Colpa di una perturbazione atlantica che si sta per abbattere sulle coste italiane. In particolare è previsto l'arrivo di un forte maestrale che porterà delle mareggiate.Il maltempo proveniente dall'Oceano Atlantico, in rapido transito sulle regioni centrali adriatiche e meridionali, porterà un rinforzo della ventilazione dai quadranti settentrionali dell'Italia al Sud. Lo indica un'allerta meteo della Protezione civile.

L'avviso prevede dal mattino di domani venti da forti a burrasca nord-occidentali su Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, con raffiche di burrasca forte, specie sui settori costieri adriatici e ionici e lungo i crinali appenninici. Mareggiate lungo le coste esposte.

Valutata per la giornata di domani allerta gialla per rischio idrogeologico su Umbria, Abruzzo, Molise e Basilicata e su parte di Emilia-Romagna, Campania, Calabria e Sicilia.



