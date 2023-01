Cronaca 878

Maltempo: in Sicilia pioggia e freddo, neve anche a bassa quota nel week end

Sabato notte le piogge si estenderanno su tutta l'Isola e domenica il sole dovrebbe tornare nuovamente a splendere

Redazione

Piogge, temporali ed anche nevicate. Non si ferma il maltempo in Sicilia e così anche stamattina in diverse province si sono verificate ancora forti precipitazioni. I temporali si sono concentrati in particolare nella fascia nord-occidentale dell'Isola, con le zone di Palermo e Trapani interessate dalle piogge. Pioverà per tutta la giornata, con le temperature che nelle prossime ore, secondo gli esperti, sono destinate a scendere nuovamente di qualche grado. Neve presente anche a bassa quota. A Piano Battaglia anche questa mattina ha nevicato a tratti e secondo le previsioni i fiocchi cadranno anche nelle prossime ore.

Il mese di gennaio, dunque, si concluderà all’insegna dell’instabilità, così come previsto dei meteorologi di 3BMeteo. Sabato 28 e domenica 29 gennaio ci saranno piogge improvvise con schiarite. Un leggero miglioramento è atteso nel corso del sabato mattina in alcune zone della Sicilia, ma nel primo pomeriggio piogge e temporali si verificheranno in particolare nella zona Nord e centrale della Sicilia. Sabato notte le piogge si estenderanno su tutta l'Isola e domenica il sole dovrebbe tornare nuovamente a splendere eccetto che sul lato orientale dove sono attese ancora piogge. Anche l'inizio della prossima settimana sarà all'insegna del maltempo.



