Maltempo in Sicilia, in arrivo una nuova perturbazione: previste piogge e temperature più basse

Per domani sono attese piogge e temporali sulla fascia orientale dell'Isola, soprattutto nel Catanese e nel Siracusano

Redazione

Nuova perturbazione in Sicilia in queste ore con piogge sparse, localmente anche di moderata intensità. I fenomeni più rilevanti, come indica 3BMeteo, riguardano il versante tirrenico della Sicilia, altrove, invece, si assisterà all'alternanza di schiarite ed annuvolamenti senza precipitazioni degne di nota. L'anticiclone che ha portato a giornate di sole, dunque, cede il passo ad un graduale peggioramento delle condizioni meteorologiche. La perturbazione sta portando con se anche l'abbassamento delle temperature. Maggiori precipitazioni sono attese tra giovedì e venerdì, "con piogge diffuse e temporali anche forti, accompagnate da un rinforzo dei venti dai quadranti occidentali e seguita da un generale abbassamento delle temperature".

Nel resto d'Italia piogge sparse al centro, mentre da giovedì il maltempo sarà presente al nord per poi concentrarsi prevalentemente sul nord est. Per domani sono attese piogge e temporali sulla fascia orientale dell'Isola, soprattutto nel Catanese e nel Siracusano, poi, giovedì si sposteranno nella parte meridionale della Sicilia e i venti saranno moderati. Sabato mattina presenza di deboli piogge ma, con l'ingresso di aria più secca, nella serata arriveranno le schiarite. Il mare di Sicilia sarà da molto mosso a mosso. Domenica, invece, le nuvole dovrebbero lasciare spazio ad un timido sole.(Gds.it)



