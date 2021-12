Cronaca 738

Maltempo, in Sicilia esondano fiumi: evacuate famiglie, interventi su tutta l'Isola

Le criticità più grosse sono ad Agrigento dove a causa dell'esondazione del Fiume Akragas sono state evacuate 8 famiglie

Redazione

Gli uomini della protezione civile regionale dalla notte scorsa stanno operando per favorire il rientro alla normalità dopo l'ondata di maltempo che in queste ore si è abbattuta sulla Sicilia. Le criticità più grosse sono ad Agrigento dove a causa dell'esondazione del Fiume Akragas sono state evacuate 8 famiglie dalle loro abitazioni. In provincia di Trapani a Calatafimi-Segesta da ieri notte si registra l'esondazione del Fiume Freddo, anche qui 8 famiglie sono state evacuate. A Licodia Eubea (Catania) sono state evacuate due famiglie composte entrambe da due coniugi in età avanzata, a causa di un grosso masso che si è staccato dal versante adiacente la loro abitazione e ha colpito l'edificio. Il sindaco sta provvedendo alla loro sistemazione. A San Salvatore di Fitalia (Messina) stamattina è crollata di una parte di costone roccioso della salita che porta al cimitero. A Naso (Messina) in Via Giovanni Raffaele, c'è stato il crollo di un fabbricato fatiscente e disabitato. A Capizzi (Messina) ha ceduto la strada in località Birruso a causa di una frana e di colate detritiche sulla Sp 168 che raggiungono il centro urbano. A causa del maltempo è crollato la scorsa notte il ponte San Bartolomeo lungo la strada statale 187 "Castellammare del Golfo" che è chiusa all'altezza del km 43,697, tra i Comuni di Castellammare del Golfo e Alcamo, in provincia di Trapani. Le intense precipitazioni - dice l'Anas - che hanno colpito la zona in questi giorni hanno generato un forte ingrossamento del fiume San Bartolomeo, la cui portata in prossimità della foce è eccezionalmente cresciuta in velocità e volume, causando il cedimento di una delle pile con conseguente collasso di una parte del ponte. (ANSA).



