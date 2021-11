Cronaca 911

Maltempo in Sicilia, chiusa strada a Marianopoli: il Belice rischia di esondare

Il personale di Anas è sul posto per la gestione della viabilità e per il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile

Redazione

A causa del rischio di esondazione del fiume Belice è stato temporaneamente interdetto, per motivi di sicurezza, il transito lungo la strada statale 121 “Catanese” tra il km 158 ed il 160,500 a Marianopoli in provincia di Caltanissetta. Il personale di Anas è sul posto per la gestione della viabilità e per il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile.



