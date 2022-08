Cronaca 348

Maltempo in Sicilia: a Stromboli tromba d'aria e fiumi di fango, allagamenti in provincia di Palermo

A causa del maltempo ieri pomeriggio è stato dirottato a Palermo il volo EasyJet in arrivo a Catania da Parigi

Redazione

Il maltempo non è certo arrivato a sorpresa, ma i danni e i disagi in Sicilia non sono mancati. I temporali nelle ultime ore hanno riguardato buona parte dell'Isola. La provincia di Messina è tra le più colpite. Alle prime luci dell'alba un nubifragio si è abbattuto sullo Stretto: in pochi minuti sono caduti 52 mm di pioggia a Torre Faro e 35 a San Saba. Inevitabili gli allagamenti in tutto l’hinterland nord messinese.

Paura anche alle Eolie dove è stata segnalata una tromba d'aria e dove i temporali hanno provocato danni. A Stromboli, in particolare, in località Piscità è stato segnalato un vero e proprio fiume di fango e alcuni cittadini sono rimasti imprigionati nelle case perché le strade sono impraticabili. A Lipari, invece, il maltempo ha provocato allagamenti nella via Tenente Mariano Amendola, anche all'interno di locali. I temporali hanno colpito anche tutta la fascia tirrenica del Messinese, soprattutto a Caronia, Pettineo e Acquedolci.

A causa del maltempo ieri pomeriggio è stato dirottato a Palermo il volo EasyJet in arrivo a Catania da Parigi. Ma le difficoltà legate al maltempo oggi si stanno avvertendo anche nel capoluogo e in provincia, dove si è abbattuto un acquazzone poco prima dell'alba. La conseguenza più grave è stato il crollo di un grosso platano in via Libertà a Palermo. Ma non sono mancati gli abituali disagi: sottopassi chiusi in viale Regione Siciliana, alcune auto in difficoltà. Richieste di aiuto per allagamenti al comando provinciale dei vigili del fuoco sono arrivati da Partinico, Bagheria, Santa Flavia, Ficarazzi, Corleone, lungo la statale 113.

Ieri la protezione civile aveva diramato un'allerta gialla per le piogge, il maltempo infatti proseguirà per tutto il giorno su gran parte della Sicilia, con forti temporali anche nel pomeriggio. Come spiegano gli esperti di 3BMeteo, solo nel corso del weekend è previsto un graduale rialzo della pressione atmosferica e un lento esaurimento delle condizioni di instabilità, con temperature in graduale aumento.



