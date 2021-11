Cronaca 1510

Maltempo in provincia di Caltanissetta, esonda fiume salso: 28 mucche salvate dai vigili del fuoco

I vigili del fuoco hanno aiutato i bovini, rimasti in una sorta di isolotto circondato dalle acque, a mettersi in salvo

Rita Cinardi

Sono stati oltre 30 gli interventi dei vigili del fuoco in provincia di Caltanissetta dopo l'eccezionale ondata di maltempo che ha colpito la Sicilia. Tra ieri sera e oggi la maggior parte degli interventi hanno riguardato Caltanissetta, Mussomeli, Gela e Niscemi. Sono stati rimossi fango, detriti e alberi caduti o pericolanti dalle strade e aiutati automobilisti rimasti bloccati su strade allagate I vigili del fuoco hanno anche messo in salvo 28 mucche che erano rimaste bloccate a causa dell'esondazione del fiume salso. I bovini stavano pascolando nei pressi di Resuttano quando, a causa dell'allargamento del fiume sono rimasti isolati in un terreno circondato dalle acque. Le operazioni non sono state semplici ma i pompieri, insieme al proprietario delle mucche, sono riusciti a mettere in salvo tutti gli animali. (Foto Archivio)



© Riproduzione riservata

