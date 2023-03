Cronaca 190

Maltempo in Calabria, tromba d'aria scoperchia la Prefettura di Cosenza

Il vento ha abbattuto i semafori nei pressi del carcere cittadino e bloccato la circolazione del traffico in diversi punti

Una tromba d'aria ha divelto il tetto delle Prefettura di Cosenza che è precipitato su via Montesanto. Il forte vento ha distrutto anche la copertura della scuola dell'infanzia Collodi-Dionesalvi. Il maltempo ha provocato due i feriti lievi: una donna che si è messa a protezione della figlio e un finanziere che si trovavano nei pressi della tensostruttura di piazza dei Bruzi dove era allestito il villaggio Coldiretti.

Tetti di abitazioni divelti, alberi spezzati, situazioni di pericolo per le strade della città. Il vento ha abbattuto i semafori nei pressi del carcere cittadino e bloccato la circolazione del traffico in diversi punti. Sul posto sono intervenuti carabinieri e polizia. Decine le richieste di aiuto che hanno richiesto l'intervento dei vigili del fuoco per risolvere le criticità e assicurare l'incolumità delle persone.



