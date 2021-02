Attualita 203

Maltempo, in arrivo pioggia e raffiche di vento: allerta gialla in alcune province siciliane

Dal pomeriggio di domani per 24-36 si prevedono precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o temporale

Redazione

07 Febbraio 2021 10:12

Allerta meteo per domani in alcune province siciliane. Il Dipartimento Regionale della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana ha diffuso un avviso per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico, valido fino alle 24 di domani, domenica 7 febbraio.Il livello di allerta, per la giornata di domani, è di colore giallo per condi-meteo avverse. In particolare, “dal pomeriggio di domani per 24-36 si prevedono precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o temporale sulla Sicilia centro-occidentale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Si prevedono, inoltre, venti da forti a burrasca dai quadranti meridionali con raffiche fino a burrasca forte specie sui settori settentrionali”. Le province interessate sono Palermo, Trapani e Agrigento.



