Maltempo in arrivo in Sicilia, scatta l'allerta gialla: previsti piogge e temporali di forte intensità

30 Gennaio 2021 18:26

Allerta gialla in Sicilia, domani, domenica 31 gennaio. Il dipartimento regionale della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana ha diffuso un avviso per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico.In particolare, si prevedono piogge e temporali: "Sui settori occidentale, settentrionale e nord-orientale, con quantitativi cumulati deboli o puntualmente moderati”, si legge nell'allerta meteo diffusa.

Le precipitazioni più intense sono attese sul versante tirrenico, dove non si escludono anche temporali di forte intensità. Ancora temperature in calo domani e forti raffiche di venti, anche di oltre 70-80 km/h con locali mareggiate.





