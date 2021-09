Maltempo, in arrivo in Sicilia forti temporali: sabato la giornata peggiore

Attualita 843

Maltempo, in arrivo in Sicilia forti temporali: sabato la giornata peggiore

Ancora instabilità metereologica in Sicilia con l'Isola che si appresta a vivere un weekend "bagnato". Come riportato dai mete

Redazione

10 Settembre 2021 10:19

Ancora instabilità metereologica in Sicilia con l'Isola che si appresta a vivere un weekend "bagnato". Come riportato dai meteorologi di 3Bmeteo, una perturbazione mediterranea, associata a un minimo depressionario in formazione sul Tirreno, raggiungerà l'isola tra domani e sabato con un conseguente peggioramento del tempo e la previsione di fenomeni a tratti molto intensi

Domani venerdì sulla Sicilia è prevista una giornata molto instabile con rovesci e temporali che tenderanno a concentrarsi gradualmente sul versante ionico.

Ma sarà sabato il giorno peggiore con i modelli previsionali che parlando di precipitazioni che potrebbero risultare molto intense soprattutto nelle aree interne, e su tutto il versante ionico, ovvero nel Messinese, nel Catanese e nel Siracusano con possibili nubifragi e bombe d'acqua. Domenica ci saranno ancora residue precipitazioni ma in attenuazione, con un graduale miglioramento atteso nella seconda parte del giorno.(La Sicilia.it)



Ancora instabilità metereologica in Sicilia con l'Isola che si appresta a vivere un weekend "bagnato". Come riportato dai meteorologi di 3Bmeteo, una perturbazione mediterranea, associata a un minimo depressionario in formazione sul Tirreno, raggiungerà l'isola tra domani e sabato con un conseguente peggioramento del tempo e la previsione di fenomeni a tratti molto intensi

Domani venerdì sulla Sicilia è prevista una giornata molto instabile con rovesci e temporali che tenderanno a concentrarsi gradualmente sul versante ionico. Ma sarà sabato il giorno peggiore con i modelli previsionali che parlando di precipitazioni che potrebbero risultare molto intense soprattutto nelle aree interne, e su tutto il versante ionico, ovvero nel Messinese, nel Catanese e nel Siracusano con possibili nubifragi e bombe d'acqua. Domenica ci saranno ancora residue precipitazioni ma in attenuazione, con un graduale miglioramento atteso nella seconda parte del giorno.(La Sicilia.it)

Ti potrebbero interessare