Cronaca 259

Maltempo e incendi, l'Italia verso lo stato d'emergenza: oggi il Cdm. Sono cinque i morti per gli eventi meteo estremi

In arrivo anche un decreto per il lavoro con la Cassa integrazione legata al clima

Redazione

L'Italia va verso lo stato d'emergenza in cinque Regioni, tra la tempesta che ha colpito la Lombardia e gli incendi che divampano in Sicilia da Palermo a Catania, fino a Taormina. Cinque i morti per gli eventi meteo estremi. Il parziale e terribile bilancio dei roghi che da oltre 24 ore stanno martoriando l'isola è completato da quasi 2mila sfollati. La decisione sullo stato d'emergenza sarà presa nel corso del Cdm odierno. In arrivo anche un decreto per il lavoro con la Cig legata al clima. Allerta gialla per il maltempo in Abruzzo, Emilia Romagna, Lombardia, Marche e Molise. Scendono a due oggi le città da bollino rosso per il caldo: Bari e Catania.



