Maltempo, decine di interventi dei vigili del fuoco a Caltanissetta: allagamenti a Sommatino

Le previsioni del meteo Sicilia per questa settimana non sono delle migliori

Rita Cinardi

08 Novembre 2021 20:42

Decine gli interventi dei vigili del fuoco per il maltempo oggi in provincia di Caltanissetta. I maggiori danni nel comune di Sommatino dove si sono registrati diversi allagamenti, dalla sede stradale, alle cantine, ai negozi. A Caltanissetta, invece, la maggior parte degli interventi hanno riguardato alberi pericolanti. Nessun danno alle persone. Le previsioni del meteo Sicilia per questa settimana non sono delle migliori: solo venerdì il maltempo darà tregua ai siciliani, ma tornerà nuovamente già sabato. La provincia più fredda della giornata odierna è Enna, dove è prevista una temperatura minima di 13 gradi ed una massima di 16, con l’83% di probabilità di precipitazioni e vento moderato. A seguirla è Caltanissetta, con una minima di 15 ed una massima di 17 gradi. Per i giorni successivi le previsioni sono simili: martedì 9 ci saranno piogge in tutte le province tranne Siracusa, dove sono previste solo nubi sparse, mentre mercoledì e giovedì torneranno temporali in tutta l’isola.



