Maltempo con temporali in Sicilia: in arrivo raffiche di vento e mareggiate

Attualita 248

I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, attività elettrica e forti raffiche di vento

Redazione

09 Giugno 2021 09:20

Precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Campania, in estensione alla Calabria e alla Sicilia nord-orientale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, attività elettrica e forti raffiche di vento. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte - alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati - ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse. Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di mercoledì 9 giugno, allerta gialla su parte di Piemonte, sull'intero territorio di Campania e Calabria, su parte di Basilicata e Sicilia.

«Una vasta area di bassa pressione interessa il Mar Mediterraneo centrale, determinando condizioni di diffusa instabilità sul nostro Paese, con attività temporalesca localmente intensa, specie sulle zone interne ed a ridosso dei rilievi - si legge nel comunicato della Protezione civile -. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento (www.protezionecivile.gov.it)».(Gds.it)



