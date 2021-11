Attualita 535

Maltempo a Caltanissetta, alloggi popolari allagati: il Sunia chiede un intervento

Il maltempo non ha risparmiato neanche le case popolari di proprietà dello Iacp

Redazione

"Utenti umiliati per l’ennesima volta. Il malltempo di quest’ultimi giorni oltre ad allagare gran parte della città non sta neanche risparmiando le case popolari di proprietà dello Iacp di Caltanissetta". E' quanto denuncia in una nota il Sunia, rappresentato da Giuseppe Lombardo e Iside Licata." Enormi problemi strutturali e condizioni vetuste costringono i residenti a dormire con i contenitori per la raccolta delle acque piovane fin sopra i letti. Da mesi si denuncia tale situazione, con segnalazioni provenienti dal Sunia Caltanissetta a cui molte famiglie in preda al panico si sono rivolti in questi mesi. Si coglie l’occasione per fare un ulteriore appello alle Istituzioni: servono soluzioni straordinarie e immediate, e non i semplici complimenti provenienti da neo assessori per lavori di riqualificazione messi in atto da privati ormai esasperati dalla presenza di roditori e insetti di ogni genere.

Le soluzioni emergenziali per affrontare il problema, come quella di mettere secchi per la pioggia, oltre ad essere dirimenti per gli inquilini degli alloggi pubblici rappresentano una sconfitta della società tutta. Servono fatti concreti e non parole e noi dal Sunia saremo affianco a chi ancora una volta i vede leso nel diritto ad una abitazione dignitosa".



