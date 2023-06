Maltempo: allerta gialla in 10 regioni, anche sulla Sicilia

Maltempo: allerta gialla in 10 regioni, anche sulla Sicilia

Dopo l'alluvione scattano intanto i divieti di balneazione in Romagna

Temporali sempre più frequenti e diffusi sull'Italia che resta in emergenza. L'allerta gialla per il maltempo riguarda oggi dieci regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Lazio, Molise, Sardegna, Sicilia, Umbria e Toscana. Dopo l'alluvione scattano intanto i divieti di balneazione in Romagna: nel Ravennate, nel Cesenate e nel Ferrarese.



