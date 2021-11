Cronaca 757

Maltempo, allagamenti sull'autostrada Palermo-Catania: traffico bloccato nei pressi di Agira

Per via del maltempo che imperversa in Sicilia, in prossimità di Agira, nell’ennese, a causa dell’allagamento del piano via

Redazione

16 Novembre 2021 17:48 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/maltempo-allagamenti-lungo-lautostrada-palermo-catania-traffico-bloccato-nei-pressi-di-agira Copia Link Condividi Notizia

Per via del maltempo che imperversa in Sicilia, in prossimità di Agira, nell’ennese, a causa dell’allagamento del piano viabile sono chiuse l’autostrada A19 “Palermo-Catania”, in entrambe le direzioni, e la strada statale 192 “Della Valle del Dittaino”. Il personale di Anas è sul posto per la gestione della viabilità e per il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile. (Foto archivio)



Per via del maltempo che imperversa in Sicilia, in prossimità di Agira, nell'ennese, a causa dell'allagamento del piano viabile sono chiuse l'autostrada A19 "Palermo-Catania", in entrambe le direzioni, e la strada statale 192 "Della Valle del Dittaino". Il personale di Anas è sul posto per la gestione della viabilità e per il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile. (Foto archivio)

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare