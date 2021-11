Cronaca 1123

Maltempo, alberi caduti a Caltanissetta e auto bloccate sulla Sp38 per Mussomeli

Il maltempo non sembra arrestarsi. Temporali più forti sono previsti per mercoledì 17

Redazione

Da qualche ora piove ininterrottamente in provincia di Caltanissetta. Fino ad ora la maggior parte degli interventi dei vigili del fuoco hanno riguardato il capoluogo, dove sono caduti alcuni alberi sulla sede stradale, e Mussomeli. In particolare sulla Sp38, la strada che da Caltanissetta porta a Mussomeli, alcuni automobilisti sono rimasti intrappolati per via del fango e dei detriti sulla sede stradale. I vigili del fuoco sono a lavoro per aiutarli. Il maltempo in Sicilia non sembra arrestarsi e nelle prossime giornate sono previsti nuovi nubifragi sull’Isola. Temporali più forti sono previsti per mercoledì 17. Le provincie più colpite dal maltempo saranno: Catania, Caltanissetta, Siracusa e Trapani, deboli piogge nelle restanti province. Il resto della settimana, a partire dal giovedì, sembra prospettare giorni di sole e temperature più alte con condizioni meteo per un weekend da spendere all’area aperta.



