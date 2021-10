Maltempo al Sud, in Sicilia è in arrivo un ciclone: possibili alluvioni nei prossimi giorni

Già da domani il tempo peggiorerà fortemente dapprima sulla Sicilia e poi sulla Calabria tirrenica

23 Ottobre 2021 17:21

Maltempo in arrivo al Sud: un vortice ciclonico punta i mari meridionali della Sicilia con il rischio di portare alluvioni lampo nel week end e un ‘Uragano mediterraneò all’inizio della prossima settimana. A dirlo Mattia Gussoni, meteorologo de iLMeteo.it. Secondo l’esperto, già da domani il tempo peggiorerà fortemente dapprima sulla Sicilia e poi sulla Calabria tirrenica. Su queste regioni dal pomeriggio/sera del giorno festivo sono attese precipitazioni abbondanti o molto abbondanti che potrebbero provocare improvvise alluvioni lampo, dapprima in provincia di Palermo e Trapani, poi di Catania e Siracusa e quindi di Reggio Calabria e Catanzaro.

Sereno invece lo scenario meteorologico al Centro-Nord, con sole su gran parte dei settori. Con l’inizio della prossima settimana il ciclone traslerà verso il Mar Ionio con il rischio che si trasformi in un pericoloso Medicane: questo termine deriva dalla fusione delle parole inglesi MEDIterranean hurriCANE, letteralmente «uragano del Mediterraneo» in quanto per le caratteristiche fisiche della struttura atmosferica ricorda i «mostri» che si formano sugli oceani. Se ciò dovesse concretizzarsi il maltempo diventerà davvero pesante soprattutto sulla Sicilia orientale e sulla Calabria ionica, che verranno sferzate da venti con raffiche fino a 100 km/h e piogge battenti e insistenti per oltre 24-48 ore.(Gds.it)



