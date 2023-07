Cronaca 578

Maltempo al Nord, muore una donna in Brianza. Aereo dirottato per grandine

"L'aereo ha subito alcuni danni durante il maltempo che sono in fase di revisione da parte del nostro team di manutenzione locale", precisa la compagnia

Redazione

Un violento temporale ha investito oggi Milano causando ingenti danni e disagi ai trasporti. La caduta di alberi in diverse strade ha danneggiato alcuni tratti della rete elettrica di alimentazione dei mezzi, come ha spiegato Atm, e ha imposto la chiusura di alcune strade. La linea della metropolitana M2 è rimasta chiusa tra Vimodrone e Cernusco, mentre Trenord ha annunciato "danni all'infrastruttura". In particolare sono bloccate le linee ferroviarie per Como, Lecco e Sondrio a causa di un "grave danno alla stazione di Monza". Tre le persone ferite a Legnano (Milano) per gli alberi caduti sulle auto.

Una donna di 58 anni è morta dopo essere rimasta schiacciata da un albero, caduto a causa del maltempo, mentre camminava a Lissone (Monza), intorno alle 15.50. Immediata la richiesta di aiuto di alcuni passanti, ma quando i soccorritori sono arrivati sul posto, non hanno potuto fare nulla per salvarla. I vigili del fuoco hanno lavorato a lungo per estrarre il corpo rimasto incastrato sotto il tronco. Il volo della compagnia Delta Dl 185, partito da Milano Malpensa e diretto a New York JFK è stato dirottato sull'aeroporto di Fiumicino "dopo aver incontrato condizioni meteorologiche avverse dopo il decollo". Lo rende noto la compagnia Delta. Il volo è atterrato poco prima delle 14 allo scalo romano "in sicurezza ed i passeggeri sono sbarcati normalmente". "L'aereo ha subito alcuni danni durante il maltempo che sono in fase di revisione da parte del nostro team di manutenzione locale", precisa la compagnia.

I tecnici di Rfi e di FerrovieNord sono al lavoro per ripristinare i numerosi problemi che il maltempo ha causato alla rete ferroviaria della Lombardia in diverse zone, soprattutto a Nord di Milano. È quanto si apprende mentre la circolazione dei treni è quasi completamente bloccata. In particolare risulta impraticabile la stazione di Monza, punto di snodo da Milano verso Como, Lecco e Sondrio, tanto che il primo treno in partenza da Porta Garibaldi per il capoluogo lariano è annunciato da Trenord dopo le 19. Al momento i viaggiatori nelle stazioni non resta far altro che attendere, in assenza di servizi sostitutivi del treno. Oltre cento chiamate al centralino dei vigili del fuoco per l'ennesima ondata di maltempo, soprattutto nella zona nord ovest della città Metropolitana di Milano. Gli interventi - informano i caschi rossi - hanno interessato Canegrate, Legnano, Busto Garolfo, Lainate, Pogliano Milanese.

Tre persone sono rimaste ferite in diversi episodi mentre si trovavano su auto che sono state colpite da alberi crollati oggi a causa del maltempo a Legnano (Milano). Nel primo caso un albero si è abbattuto su un'auto di passaggio, durante un violento temporale, nel centro città. Il conducente è riuscito ad uscire dalla vettura senza gravi conseguenze, poi è stato portato in ospedale per controlli. Altri tre grossi alberi sono caduti su diverse vetture, ferendo due donne, una di 34 e una di 81 anni, trasportate in ospedale non in gravi condizioni. La pioggia ha provocato diversi allagamenti su strade e attività commerciali. I sommozzatori dei vigili del fuoco di Milano hanno soccorso un cittadino di Villa Cortese che era rimasto intrappolato all'interno del suo garage allagato.



