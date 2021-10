Attualita 225

Maltempo a Catania, disagi e voli in ritardo all'aeroporto: chiuso il terminal C

Si registrano, ritardi su molti voli in arrivo nello scalo di Fontanarossa come Milano Malpensa, Lamezia Terme, Genova, Torino e Bologna

Redazione

26 Ottobre 2021 17:21

Persiste il maltempo nella Sicilia orientale e, in particolare, a Catania. Non cessano i disagi nei trasporti, soprattutto per il traffico aereo. Si registrano, infatti, ritardi su molti voli in arrivo nello scalo di Fontanarossa come Milano Malpensa, Lamezia Terme, Genova, Torino e Bologna. Regolarmente atterati i voli in arrivo da Verona, Trieste, Milano Linate. Per quanto riguarda i voli provenienti dall'estero hanno accumulato ritardo sull'orario di atterraggio anche il Boeing proveniente da Amsterdam e quello da Praga. Atterraggio ok per la tratte provenienti da Bacau, Sofia, Stoccarda e Bordeaux.

La società di gestione dell’Aeroporto di Catania comunica che, a causa delle persistenti ed avverse condizioni atmosferiche, la chiusura del Terminal C prevista per giorno 1 novembre, è anticipata ad oggi con effetto immediato. Pertanto, tutte le operazioni di volo verranno eseguite al Terminal A.(Gds.it)



