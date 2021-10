Cronaca 4920

Maltempo a Caltanissetta, una ventina gli interventi: un fulmine squarcia il tetto di una casa a Mussomeli

Nessuno è rimasto ferito ma il forte boato ha provocato il panico tra i residenti

Rita Cinardi

05 Ottobre 2021 17:20

Una ventina gli interventi dei vigili del fuoco in provincia di Caltanissetta che, a partire dalle 14.30, è stata colpita da un temporale con forti raffiche di vento e fulmini. E proprio un fulmine a Mussomeli ha squarciato il tetto di un'abitazione creando una voragine e facendo andare in corto circuito l'impianto elettronico della stessa abitazione e di una casa vicina. Nessuno è rimasto ferito ma il forte boato ha provocato il panico tra i residenti. Sempre nel Vallone, si sono registrati allagamenti tra Mussomeli, Acquaviva Platani, Campofranco e Milena. I vigili del fuoco sono intervenuti anche a Gela e nella periferia di Mazzarino dove diversi alberi sono stati divelti dal vento cadendo sulla sede stradale. A Santa Caterina Villarmosa un serbatoio è stato spostato dal vento rimanendo in bilico su un tetto e minacciando di cadere sulla strada sottostante. Anche in questo caso l'intervento dei vigili del fuoco ha evitato il peggio. (Foto Seguo News)





