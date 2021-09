Cronaca 2005

Maltempo a Caltanissetta, "sfiammano" fili elettrici usurati: diversi gli interventi dei vigili del fuoco

Diversi residenti hanno notato scintille provocate dal contatto tra l'acqua e i fili elettrici scoperti

Rita Cinardi

04 Settembre 2021 09:27

Mattinata di maltempo a Caltanissetta con temporali e vento. Diversi gli interventi dei vigili del fuoco, non per allagamenti, ma per i fili della corrente elettrica che "sfiammano". I vigili del fuoco sono intervenuti in diverse vie cittadine dove erano stati segnalati piccoli corto circuiti scatenati dal contatto dell'acqua con i punti di giunzione degli elettrodotti scoperti. In pratica, in alcuni tratti di fili Enel scoperti, l’acqua ha provocato delle sfiammate che hanno preoccupato non poco i cittadini. Il sole ha danneggiato per mesi le guarnizioni che adesso dovranno essere sostituite. I fili che sfiammano possono causare pericolo nel momento in cui cedono ma per fortuna il pronto intervento dei vigili del fuoco ha consentito di mettere in sicurezza abitazioni e residenti.



