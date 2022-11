Cronaca 1036

Maltempo: a Caltanissetta albero si abbatte su strada nelle vicinanze della stazione di Xirbi

A segnalarlo sono stati gli automobilisti che non riuscivano più a percorrere la strada

Rita Cinardi

Intervento di vigili del fuoco, polizia e personale Anas ieri sera sulla Ss122 dove un albero, a causa del maltempo, si è abbattuto sulla srada danneggiando il guardrail. A segnalarlo sono stati gli automobilisti che non riuscivano più a percorrere la strada che porta verso la stazione ferroviaria di Caltanissetta-Xirbi. La strada, dopo l'intervento, è stata riaperta al traffico veicolare.

La Protezione Civile regionale ha diffuso un avviso di allerta meteo, con condizioni meteo avverse, per la giornata di oggi 5 novembre. L’allerta è arancione per rischio meteo-idrogeologico e idraulico per temporali nelle province tirreniche, mentre è giallo per tutte le altre. In particolare, si legge nel bollettino, per la giornata di oggi sono previste precipitazioni da sparse a diffuse sui settori tirrenici, con rovesci o temporali con quantitativi cumulati moderati; sparse, a carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori settentrionali e occidentali, con quantitativi cumulati puntualmente moderati; isolate, a carattere di rovescio o temporale, sul resto dell’isola, con quantitativi cumulati deboli.



