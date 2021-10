Cronaca 606

Maltempo. A Caltanissetta alberi sradicati, cadono tegole e intonaci: numerosi gli interventi dei vigili del fuoco

Il Dipartimento della Protezione Civile, per stasera e domani, ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse

Rita Cinardi

24 Ottobre 2021 20:06

Sono stati 35 da questa mattina gli interventi dei vigili del fuoco in provincia di Caltanissetta per il maltempo. Interventi che hanno interessato per la maggior parte il capoluogo, ma anche Gela e Mazzarino. Il forte vento ha sradicato alberi - diversi sono caduti in strada - fatto volare via tegole, staccato guaine di rivestimento dei tetti e intonaci da diversi palazzi. Nonostante la copiosità degli interventi, per fortuna, nessuno è rimasto ferito. Il Dipartimento della Protezione Civile, per stasera e domani, ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse che prevede il persistere di precipitazioni intense, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sulla Calabria e sulla Sicilia, in particolare nella fascia orientale. Allerta arancione, invece, nel resto dell'Isola.



