Cronaca 2414

Maltempo. A Caltanissetta alberi caduti, tegole e cartelloni pericolanti: numerosi interventi dei vigili del fuoco

Al momento non si sarebbe registrato alcun ferito

Rita Cinardi

26 Gennaio 2021 16:04

Sono stati una ventina dal primo pomeriggio di oggi, in provincia di Caltanissetta, gli interventi dei vigili del fuoco per il maltempo. Il vento che in queste ore sta interessando tutta la regione ha divelto tegole, cartelloni pubblicitari e diversi sono gli alberi caduti su auto o su strada. I vigili del fuoco sono a lavoro per mettere in sicurezza le strade. Al momento non si sarebbe registrato alcun ferito. Il maltempo proveniente dall'Oceano Atlantico, in rapido transito sulle regioni centrali adriatiche e meridionali, porterà un rinforzo della ventilazione dai quadranti settentrionali dell'Italia al Sud. Lo indica un'allerta meteo della Protezione civile. (Nella foto di Seguo News: un albero si abbatte sull'auto della Fidas e un altro mezzo posteggiato)



