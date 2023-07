Malore per il caldo, turista muore in una spiaggia sarda

Malore per il caldo, turista muore in una spiaggia sarda

Il turista deceduto era il prof. Criscuolo docente di greco di Castellammare di Stabia

Si è sentito male, probabilmente a causa del caldo di ieri, mentre si trovava in spiaggia. Un turista, Ugo Mario Criscuolo, 79 anni, professore di greco in pensione di Castellammare di Stabia, è morto ieri sera intorno alle 19,30 a Geremeas, una spiaggia nel territorio di Maracalagonis, nella costa sud orientale della Sardegna. L'uomo si trovava da qualche giorno in vacanza nell'isola. Ieri pomeriggio si è sentito male mentre era steso in spiaggia. Immediata la richiesta di soccorsi da parte degli altri bagnanti e l'arrivo sul posto dell'ambulanza del 118 e dei carabinieri.

I medici hanno tentato a lungo di rianimare il 79enne ma non c'è stato nulla da fare. Si tratta del terzo caso di morte dovuta a improvviso malore nella giornata di ieri, interessata dall'ennesima ondata di caldo con temperature ben oltre i 40 gradi e picchi di 48°: le altre due vittime a Baunei, in Ogliastra, e a Quartucciu, nella città metropolitana di Cagliari. (ANSA).



