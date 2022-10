Cronaca 1074

Malore mentre si trova al ristorante a San Leone, due medici lo salvano

Un anestesista e un cardiologo si trovavano nello stesso locale e lo hanno soccorso in attesa dell'arrivo dell'ambulanza

Un uomo di 74 anni ha avuto un malore improvviso mentre si trovava in un ristorante di San Leone ma è stato salvato da due medici che si trovavano nello stesso locale. A soccorrerlo, Massimiliano Pinello, medico anestesista del “San Giovanni Di Dio” e il cardiologo Giovanni Vaccaro che è anche assessore comunale. L’anziano è stato immediatamente stabilizzato dai due medici per poi essere trasferito, in ambulanza, al pronto soccorso. Il loro pronto intervento ha evitato serie e gravi complicazioni.



